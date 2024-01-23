نحو دفع الصادرات التونسية من “الأغذية الحلال”

ترأست رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي السايب اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024، بمقر الوزارة اجتماعا إعلاميا حول الاشهاد بالمطابقة” للأغذية الحلال” مع سماحة مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود ومدى مساهمتها في دفع الصادرات نحو الأسواق المستهلكة” للأغذية الحلال” بحضور الإطارات العليا للوزارة وممثلين عن مختلف الهياكل المتدخلة في قطاع الصناعات الغذائية.

ويندرج هذا الإجتماع في اطار تنامي الطلب العالمي على استهلاك الأغذية الحلال مع تزايد قاعدة المستهلكين المسلمين سواء في البلدان ذات الأغلبية المسلمة أو في المناطق التي تضمّ أقلية مسلمة فقد سجل الطلب العالمي على هذه الأغذية نسبة نموّ بـ 6,5 % ما بين سنة 2018 و 2024 مع التوسع في قاعدة المنتجات الغذائية المهتمة بشهادة حلال (اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية وفواكه وخضروات و منتجات الألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات إلخ).

هذا ويوفر سوق أغذية الحلال فرص هامة للمؤسسات الصناعية التونسية الناشطة في مجال قطاع الصناعات الغذائية لتكييف منتجاتهم وجذب هذه الشريحة من المستهلكين وكسب أسواق جديدة تمكنهم من دفع الصادرات وتنويع وجهات التصدير مع استقطاب لقيمة مضافة أرفع.

يشار إلى أن أكثر 100مؤسسة صناعية وطنية تحصلت على شهادة حلال منذ سنة 2013 في أكثر من 20 قطاع.