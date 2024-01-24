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عاجل/ الاحتفاظ بإطارين بديوان التجارة من أجل شبهات فساد مالي واداري..

2024/01/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساءأمس الثلاثاء لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ باطارين أحدهما متقاعد من الديوان التونسي للتجارة.

ووفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لاذاعة موزاييك فانه وبعد صدور اذن قضائي بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي واداري في ادارة وتسيير الديوان التونسي للتجارة، ومع تقدم الأبحاث وانجاز مختلف التساخير المأذون بها قضائيا، واجراء ما يلزم من سماعات فقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ باطار حالي ومباشر بالديوان التونسي للتجارة، واطار متقاعد حديثا من الديوان وذلك من أجل شبهات فساد في بعض صفقات الديوان وتحديدا في مادة القهوة.

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