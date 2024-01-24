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المرابط يبرز توجه وزارة الصحة إلى تعميم طب الاختصاص بكل المستشفيات الداخلية

2024/01/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

Ali mrabet

أبرز وزير الصحة، علي المرابط، توجه الوزارة إلى تعميم طب الاختصاص على كل المستشفيات الداخلية لتمتيع المواطنين بحقهم في خدمات طبية متكاملة، حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وأشار المرابط، خلال جلسة عمل عقدها، أمس الثلاثاء، مع 45 طبيب اختصاص انتدبوا للعمل بالمناطق الداخلية التي تشكو غياب أو نقص أطباء الاختصاص، إلى أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة بكل أصنافهم وعلى إسداء الخدمات الصحية في مناخ يرتقي بخدمات المنظومة الصحية الوطنية.

وتمّ خلال جلسة العمل التي انعقدت بمقر الوزارة، اختيار مراكز العمل من قبل الأطباء الجدد المنتدبين.

خميس

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