إنجاز طبي سعودي ينقذ آلاف الأرواح من الملاريا..

في إنجاز جديد تمكن فريق بحثي بـ”مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث” بالتعاون مع باحثين من جامعة “كاوست” من تحديد جين مسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا داخل كريات الدم الحمراء.

وأثبت الباحثون أن طفيليات الملاريا لا تستطيع التكاثر داخل خلايا الدم الحمراء بالشكل المعتاد عند إيقاف عمل الجين المسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا.

وأوضحوا أن تعطيل عمل الجين يحد من اختراق طفيليات الملاريا لخلايا أخرى في الدم، مما يؤدي إلى تخفيف أعراض المرض والحد من انتشار العدوى.

كما يتيح هذا الاكتشاف ابتكار أدوية ذات فعالية أكبر لعلاج الملاريا المتصورة المنجلية التي تتسبب بوفاة أكثر من نصف مليون إنسان سنويا.

يشار إلى أن الملاريا تعدّ مرضاً يهدد الحياة وينتقل إلى البشر عن طريق بعض أنواع البعوض.

وتنتشر الملاريا أساسا في بلدان المناطق المدارية ويمكن الوقاية والشفاء منها.

كما يمكن أن تكون أعراض المرض خفيفة أو أن تهدد الحياة.

أما الأعراض الخفيفة فهي الحمى والرعشة والصداع، والشديدة فتشمل التعب والتخليط والنوبات وصعوبة التنفس.

“العربية نت”