بشرى سارة لنساء المسجلات في برنامج “رائدات” لتمويل المشاريع..#خبر_عاجل

اعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ أنّ مندوبيّاتها الجهويّة بإحدى وعشرين ولاية من ولايات الجمهوريّة ستشرع بداية من اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024 في توزيع الدفعة الخامسة من إشعارات الموافقة على تمويل المشاريع في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات”.

وستشمل هذه الدفعة الجديدة 338 إشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائيّة باعتمادات تناهز 3.5 مليون دينار ستساهم في إحداث 602 موطن شغل مباشر.

وتتصدّر توزر ولايات الجمهورية بتمويل 41 مشروعا تليها بن عروس ب33 مشروعا وجندوبة 32 وسوسة 29 وباجة 24 وسيدي بوزيد وأريانة 19 وتونس 16 والقيروان والمنستير 15 ومدنين وقبلي 14 وزغوان 13 في حين تترواح عدد المشاريع الجديدة المحدثة بين 1 و 12 في ولايات القصرين وقفصة وصفاقس ونابل وسليانة وتطاوين والكاف وزغوان.

ويشار إلى أن 19 % من المنتفعات بالتمويل هنّ من مستوى التعليم العالي و 81% منهن متحصّلات على شهادة في إثبات الكفاءة المهنيّة أو تكوين تكميليّ. وتنتمي 42 % من باعثات المشاريع إلى الشريحة العمرية 18 / 35 سنة.

وحسب النشاط الاقتصادي تتوزّع المشاريع الممولة بين 57.4% مهن صغرى و 20.4 % خدمات و19.8 % صناعات تقليدية و 2.4 % مشاريع تجاريّة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمشاريع التي تمّ قبول تمويلها منذ احداث برنامج “رائدات” إلى 3679 مشروعا باعتمادات 35.6 مليون دينار، علما وأن المسجّلات على المنصّة الرقمية لبرنامج رائدات تجاوز 14300.