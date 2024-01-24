بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و7 فيفري القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا :

الثلاثاء 6 فيفري 2024

المجموعة الاولى

ملعب مساكن

هلال مساكن – النادي القربي

المجموعة الثانية

ملعب الشابة

هلال الشابة – امل جربة

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد – سبورتينغ المكنين

ملعب قابس

مستقبل قابس – الترجي الجرجيسي

ملعب صلاح الدين بن حميدة

اولمبيك مدنين – محيط قرقنة

الاربعاء 7 فيفري 2024

المجموعة الثانية

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش – الملعب القابسي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة – نسر جلمة

المجموعة الاولى

ملعب رادس

النجم الرادسي – مرجان طبرقة

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل – شبيبة القيروان

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية – نادي حمام الانف

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة – سبورتينغ بن عروس

ملعب القلعة

القلعة الرياضية – جمعية اريانة

ر/حسني