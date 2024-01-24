بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و7 فيفري القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا :
الثلاثاء 6 فيفري 2024
المجموعة الاولى
ملعب مساكن
هلال مساكن – النادي القربي
المجموعة الثانية
ملعب الشابة
هلال الشابة – امل جربة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد – سبورتينغ المكنين
ملعب قابس
مستقبل قابس – الترجي الجرجيسي
ملعب صلاح الدين بن حميدة
اولمبيك مدنين – محيط قرقنة
الاربعاء 7 فيفري 2024
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش – الملعب القابسي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة – نسر جلمة
المجموعة الاولى
ملعب رادس
النجم الرادسي – مرجان طبرقة
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل – شبيبة القيروان
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – نادي حمام الانف
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة – سبورتينغ بن عروس
ملعب القلعة
القلعة الرياضية – جمعية اريانة
ر/حسني