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بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا

2024/01/24 أخبار, تونس, رياضة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و7 فيفري القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا :

الثلاثاء 6 فيفري 2024
المجموعة الاولى
ملعب مساكن
هلال مساكن – النادي القربي

المجموعة الثانية
ملعب الشابة
هلال الشابة – امل جربة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد – سبورتينغ المكنين
ملعب قابس
مستقبل قابس – الترجي الجرجيسي
ملعب صلاح الدين بن حميدة
اولمبيك مدنين – محيط قرقنة

الاربعاء 7 فيفري 2024
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش – الملعب القابسي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة – نسر جلمة

المجموعة الاولى
ملعب رادس
النجم الرادسي – مرجان طبرقة
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل – شبيبة القيروان
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – نادي حمام الانف
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة – سبورتينغ بن عروس
ملعب القلعة
القلعة الرياضية – جمعية اريانة

ر/حسني

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