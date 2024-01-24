لأول مرة في تاريخها.. السعودية تفتح متجرا لبيع المشروبات الكحولية

تستعد المملكة العربية السعودية لفتح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في الرياض، لتقديم خدماته للدبلوماسيين غير المسلمين، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها الوكالة أن الزبائن سيكون عليهم التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول للحصول على رمز دخول من وزارة الخارجية وسيتعين عليهم أيضا احترام الحصص الشهرية المخصصة لمشترياتهم.

وذكرت الوثيقة أن المتجر الجديد سيكون بالحي الدبلوماسي في الرياض حيث توجد سفارات ويقيم دبلوماسيون وستقتصر مبيعاته حصرا على غير المسلمين، وفق رويترز.

وقال مصدر مطلع على الخطط إنه من المتوقع أن يفتح المتجر أبوابه خلال الأسابيع المقبلة.

وتطبق السعودية قوانين صارمة على شرب الكحوليات وتشمل العقوبات الجلد والغرامات والسجن وقد يتم ترحيل المغتربين والوافدين لهذا السبب. وفي إطار التعديلات تم استبدال عقوبة الجلد في الغالب بفترات سجن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية هذا الأسبوع أن الحكومة ستفرض قيودا جديدة على واردات المشروبات الكحولية داخل الحقائب الدبلوماسية وهو أمر قد يعزز الطلب على المتجر الجديد.

وخففت السعودية في السنوات الماضية القيود الصارمة مثل الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة وإلزام النساء بارتداء العباءات السوداء.

وترافق إحكام ولي العهد الأمير محمد لقبضته على السلطة مع تغييرات شملت فتح البلاد أمام السياحة غير الدينية وإقامة الحفلات الترفيهية والسماح للنساء بقيادة السيارات بالإضافة إلى التضييق على المعارضة والخصوم السياسيين.

وتشمل رؤية 2030 أيضا تطوير القطاعات والصناعات المحلية ومراكز اللوجستيات بهدف إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل للسعوديين.

رويترز