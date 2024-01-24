بن عروس : تسليم 33 اشعارا بالموافقة على التمويل في اطار البرنامج الوطني “رائدات”

تسلمت اليوم الأربعاء 33 منتفعة من ولاية بن عروس إشعارات بالموافقة على تمويل مشاريعهن في اطار البرنامج الوطني “رائدات ” الذي تموله وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن .

وأفادت المكلفة بتسيير المندوبية جميلة يالطيب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه الإشعارات تمثل الدفعة الخامسة ، من سلسلة الإشعارات التي شرعت فيها الوزارة منذ الإعلان عن انطلاقة البرنامج الموجه لتمويل المشاريع النسائية مشيرة إلى أن اغلب الإشعارات المسلمة اليوم تعلقت بتمويل مشاريع في مجال الحرف الصغرى والصناعات التقليدية .

وتحتل ولاية بن عروس المرتبة الثانية من حيث عدد الإشعارات المسلمة خلال هذه الدفعة بعد ولاية توزر

وستشمل هذه الدفعة الجديدة التي بلغت 338 إشعارا موزعة على كامل ولايات الجمهورية الموافقة على تمويل مشاريع نسائيّة باعتمادات تناهز 3.5 مليون دينار ستساهم في إحداث 602 موطن شغل مباشر وذلك وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن .

ويمكن لكل صاحبة فكرة بعث مشروع من النساء التونسيات بين 18 و59 سنة بجميع فئاتهن وبمختلف مستوياتهن التعليمية من كل الأوساط الريفية والحضرية المتحصلات على أية شهادة تكوين معترف بها التسجيل على المنصة الرقمية “رائدات” أو الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في حال تعذر عليها ذلك، للاستفادة من هذا البرنامج الخماسي الذي يمتد تنفيذه إلى سنة 2025 .