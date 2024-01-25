الكاف: تفاصيل احباط بضاعة قيمتها 200 ألف دينار..

من هو لطفي ذياب وزير التشغيل الجديد..؟

صدرت بالرائد الرسمي: تعيينات وتسميات جديدة بوزارة الداخلية..#خبر_عاجل

عاجل/ زلزال جديد بقوة 5.2 درجات يضرب شمال غربي الصين..

أثار ضجة كبيرة: لاعب قاد منتخب إسرائيل يشارك بصفوف فلسطين في كأس آسيا..!!

2024/01/25 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

أثار اللاعب عطا جابر الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية الجدل بعد مشاركته ضمن صفوف منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا 2024 المقامة حاليا في قطر.

ووصف وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، جابر بـ”الخائن” مطالبا بـ”سحب جنسيته الإسرائيلية”.

وجابر لعب في صفوف منتخب إسرائيل تحت سن 21، كما شارك بأندية مكابي حيفا وسخنين وأشدود، بل إنه في 2015 ارتدى “شارة” القيادة للمنتخب الإسرائيلي للشباب.

إلى هذا، بلغ منتخب فلسطين دور الستة عشر بكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير يوم الثلاثاء 3-صفر على هونغ كونغ في المجموعة الثالثة ليرافق الإمارات التي خسرت 2-1 من إيران متصدرة المجموعة.

وضمن منتخب فلسطين التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث وله أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات. بينما تصدرت إيران المجموعة ولها تسع نقاط.

العربية.نت

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn