قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا بينهم أسيران محرران في الضفة الغربية..#خبر_عاجل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 11 فلسطينيا بينهم أسيران محرران، من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من طوباس وبيت لحم، واعتقلت أربعة آخرين بينهم أسير محرر من نابلس، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

فيما جرى اعتقال خمسة فلسطينيين بينهم أسير محرر من الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.