متظاهرون في غزّة: “وين النخوة الإسلامية؟”..

تظاهر عشرات الفلسطينيين اليوم الخميس، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، للمطالبة “بوقف العدوان على القطاع”.

وتداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عشرات الفلسطينيين لا سيما من النساء والأطفال ينفذون تظاهرة احتجاجية في المدينة “للمطالبة بوقف العدوان ووقف إطلاق النار”.

وناشد المتظاهرون مسلمي العالم لمساعدتهم، وأطلقوا هتافات: “وين النخوة الإسلامية؟”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن بوقت سابق هذا الأسبوع، تطويق مدينة خان يونس، التي شهدت اشتدادا في القتال خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الجيش في بيان إنه “قواته طوقت خان يونس وعمقت عملياته العسكرية في المنطقة”.

ودخلت الحرب في قطاع غزة اليوم الخميس، يومها الـ111، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: روسيا اليوم