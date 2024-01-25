عاجل/ علي معلول يعتزل اللعب دوليا



من المنتظر ان يعلن اللاعب الدولي التونسي والظهير الايسر للنادي الأهلي، علي معلول، اليوم 25 جانفي 2024، اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الوطني التونسي في الساعات القليلة القادمة، حسبما افادت به اذاعة الديوان منذ قليل.

وكان المنتخب الوطني التونسي قد انسحب، امس الاربعاء، من “كان” الكوت ديفوار 2024، بعد تذيله ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، وذلك بعد خسارته لمباراته الاولى امام ناميبيا، وتحقيق تعادلين في مباراتيه امام مالي وجنوب افريقيا.

يشار الى ان علي معلول (مواليد 1990) قد خاض مع المنتتخب التونسي، منذ سنة 2013، 89 مباراة سجل خلالها 3 أهداف فقط.