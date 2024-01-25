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الكشف عن مخزن عشوائي لتصنيع “السلاطة المشوية”

2024/01/25 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


تمكنت وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس ومركز الشرطة البلدية برادس مصحوبة بفريق من الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية، من الكشف عن مخزن عشوائي مُعدّ لتصنيع “السلاطة المشوية” يعمل في ظروف غير صحية بجهة رادس.
وبعد استشارة النيابة العمومية، تم فتح محضر من قبل مصالح الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية وتم الحجز الفعلي لجميع المنتجات والآلات التالية:
– 3 طن من المايوناز منتهية الصلاحية
– 50 كلغ فلفل مطبوخ
– 112 كلغ هريسة
– 1.5 طن سلاطة مشوية
– 90 كلغ تابل
– 123 علبة زيتون مصير
– 16 كلغ ثوم مرحي
– 16 قارورة غاز منزلي
– 02 آلات معدة لرحي السلاطة المشوية
– 4 أوعية كبيرة الحجم معدة لتحضير السلاطة

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