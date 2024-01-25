في تمغزة.. مرض أطباء بالمستشفى فتعطّلت مختلف الخدمات!

شهدت الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بتمغزة من ولاية توزر، اليوم الخميس، تعطلا شبه كلي على اثر غياب 3 أطباء دفعة واحدة لأسباب صحية .

وأوضح المدير الجهوي للصحة بتوزر ياسين صبري في تصريح لديوان أف أم، أنه تم الاستنجاد بأطباء من القطاع الخاص و من مستشفيات عمومية أخرى لتأمين حصص الاستمرار على الأقل بينما تم عقد جلسة مع والي الجهة بهدف إيجاد الحلول الملائمة مشيرا الى أن وزير الصحة يتابع موضوع النقص الفادح في الأطباء بالمؤسسة الصحية المذكورة .

وأضاف المدير الجهوي أنه قام شخصيا بوصفه طبيبا للصحة بتأمين حصة استمرار بقسمي الاستعجالي والطب العام بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة قبل ان يتحول إلى مراكز الصحة الاساسية بمنطقتي الرميثة و الفريد.