بن عروس: إيقاف شخصين مفتش عنهما في قضية مخدرات وإدراج نفر ثالث بالتفتيش..

بعد الحصول على الأذون القضائية تمكنت الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمحمدية معززة بمختلف وحدات المنطقة والتدخلات السريعة بإقليم بنعروس من الإطاحة ب 02 ذوي شبهة في الإستهلاك والترويج للمواد المخدرة، فيما تم إدراج المروج الرئيسي بالتفتيش بعد سلسلة من المداهمات لمحلات سكنهم.

هذا وأفضت العملية إلى حجز كمية من مادة القنب الهندي ومادة بيضاء اللون يشتبه في كونها مخدر الكوكايين تم إرسال عينة على ذمة المخابر الفنية لوزارة الداخلية .

تم التنسيق مع النيابة العمومية ببنعروس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموقفين والمفتش عنه.

هذا وتواصل مختلف وحدات الحرس الوطني تعقب المروجين في كافة أنحاء الجمهوريّة وإحالتهم على أنظار العدالة.