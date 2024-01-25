في ظهور جديد له: هذا ما كشفه أبو عبيدة..#خبر_عاجل

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، القضاء على 53 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر وقنص 9 آخرين في عمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وقال أبو عبيدة -في بيان نشر على الحساب الرسمي لكتائب القسام على تليغرام- إن مقاتلي القسام دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في القطاع.

وأضاف أنهم أوقعوا العشرات من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة خلال الفترة نفسها.

وتابع أبو عبيدة أنهم استهدفوا الأسبوع الماضي قوات إسرائيلية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد وأسلحة رشاشة، مشيرا إلى أنهم نسفوا 4 منازل وفجروا مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال.

الجزيرة نت