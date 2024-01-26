خطير: الإطاحة بمروج مخدرات في الوسط التربوي والوسط الرياضي بهذه المنطقة..

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2024/01/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الإستعلام التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن من إلقاء القبض على مروج أقراص مخدرة في الوسط التلميذي (مدرسة إعدادية بالتضامن) وإحدى القاعات الرياضية المغطاة وحجز كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي من عائدات التويج.
هذا وانطلقت تفاصيل الواقعة من خلال توفر معلومات مؤكدة عن تعمد أحد الأشخاص بيع الأقراص المخدرة في صفوف القصر والتلاميذ احدى المدارس الإعدادية بجهة التضامن ( temesta , aklonil, parkisol) مستغلا جوار منزله بالحائط الخلفي للمدرسة الإعدادية أين تولت الوحدة المعنية التنسيق مع النيابة العمومية بأريانة، وبمداهمة محل السكنى من طرف دورية أمنية تابعة للوحدات المعنية معززة بحضيرة التدخلات السريعة بإقليم أريانة وبتفتيشه تم حجز كمية من الأقراص آنفة الذكر عدد *549* حبة مختلفة ومبلغ مالي من عائدات الترويج.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه والاحتفاظ بذي الشبهة من أجل مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة

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