اذاعة “IFM ” تنهي التعاقد مع الإعلامي زياد الهاني..#خبر_عاجل

اعلن الإعلامي زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك ان تم اعلامه من طرف اذاعة اي اف ام بانهاء تعاقده معها.

وفي ما يلي نص التدوينة:

“وسط هذا الجو المنعش في بحر نپتون بقرطاج، تم إعلامي بإنهاء التعاقد معي في إذاعة IFM..

شكرا للصديق برهان بسيس الذي وفر لي فرصة رائعة لخوض تجربة إذاعية ممتعة أعتز بها..

شكرا للزميل العزيز مراد الزغيدي الذي كان لي مع الزميل والصديق حسان العيادي، نِعم الرفيق..

شكرا للأستاذة سنية الدهماني التي عطّرت بوجودها نقاشاتنا وجمعنا..

شكرا للصديق نجيب الدزيري الذي يتميز بحس إنساني مرهف..

شكرا للزميل حسام المشّي معدّ البرنامج الذي لم يدخر جهدا لإثرائه وإنجاحه..

شكرا لكافة الزميلات والزملاء والأعوان العاملين بالإذاعة، والذين أكنّ لهم كل المودة والتقدير..

مع تمنياتي لزميلاتي وزملائي الصحفيين بدوام الثبات في مهنة المتاعب والتألق والتوفيق..₩

شكرا لكل متابعي ومتابعات الإذاعة الذين شرفوني بالاهتمام بمداخلاتي والتفاعل معها..

سأظل أردد ما حبيت بأن لا نهضة ولا تقدم لأية أمّة دون حرّية..

وبأن حرّية الإعلام هي بوابة كل الحريات، وصوت كل من لا صوت له، وسلاح الكلمة المتصدية للمظالم والاستبداد والمنتصرة للحقيقة..

سأظل أردد بكل جوارحي، يسقط الانقلاب وتحيا تونس عروس البلدان”.