اليوم: نقل المواد الانتخابية الى الهيئات الفرعية بكافة الولايات..

تنطلق صباح اليوم الجمعة عملية نقل المواد الانتخابية الحساسة من مركز التخزين التابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الكائن بمنطقة الوردية بالعاصمة، إلى مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولايات الجمهورية.

وتندرج هذه العملية في إطار الاستعدادات التنظيمية واللوجيستية لتأمين يوم الاقتراع للدور الثاني لانتخابات اعضاء المجالس المحلية المقرر ليوم 4 فيفري 2024.

وكان مجلس هيئة الانتخابات صادق، يوم السبت الماضي، على النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات المحلية التي جرت يوم 24 ديسمبر الماضي، بعد انتهاء آجال الطعون القضائية والبت فيها بصفة نهائية.