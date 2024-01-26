بشرى سارة لمتساكني هذه الولاية: انطلاق توزيع هذه المواد المفقودة على المغازات..

إنطلقت مصالح التجارة بقابس في تزويد الفضاءات التجارية بكميات هامة من المواد الغذائية الأساسية بعد تسجيل نقص في الفترة الأخيرة وخاصة في مادة السكر والفارينة والارز وذلك ضمانا في حق المواطن في الحصول على فرص متكافئة ومقاومة الإحتكار وذلك وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة بقابس صويلح موسى اليوم الجمعة 26 جانفي 2024.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لاذاعة ديوان أف آم انه تم توزيع 2 طن من الفارينة و5 طن السكر و1200 لتر زيت زيتون و1 طن من الأرز و2 طن فارينة و4000 لتر من الحليب و150 كغ قهوة بالإضافة إلى تخصيص كميات استثنائية من الحليب والسميد والفارينة إلى بعض المناطق الريفية.

كما أكد نفس المصدر ان فرق المراقبة الإقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية تواصل الحملات بكافة المعتمديات مؤكدا حجز العديد من المواد وتحرير المخالفات اللازمة…