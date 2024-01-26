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مفزع/ “براكاج” لتلميذة بكالوريا يدخلها في غيبوبة بعد اصابتها بكسر في الجمجمة..

2024/01/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرّضت عشية أمس تلميذة تدرس بالبكالوريا (19 سنة) إلى عملية “براكاج” بالقرب من الطريق السياحية بسوسة، حيث عمد منحرفان إلى الاعتداء عليها بحجارة من الخلف على مستوى الرأس، ثم سحلها في محاولة لافتكاك هاتفها الجوال.

وقالت والدة المتضررة في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم”، إن سائقيْ سيارة أجرة “تاكسي” قد تفطنا لهما فلاذا بالفرار.

وأضافت أن ابنتها قد دخلت في غيبوبة على عين المكان بعد إصابتها بكسر على مستوى الجمجمة، وهي حاليا تستعد لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وطالبت الأم السلط الأمنية بالقبض على الجناة وتتبعهم ومحاسبتهم، مؤكدة أن الوضعية الصحية لابنتها حرجة.

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