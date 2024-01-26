الفيفا يرفض استئناف رئيس الاتحاد الاسباني روبياليس ضد إيقافه لثلاث سنوات

أكدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إيقاف لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات بعد أن رفضت الاستئناف الذي تقدم به.

ومُنع روبياليس من مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات في 30 أكتوبر الماضي، بعد الحادثة التي جدت مع اللاعبة جيني إيرموسو.

وحدثت تلك الواقعة على منصة التتويج بعد فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات على حساب إنقلترا في اوت الماضي.

وقال الفيفا إنه توصل إلى القرار بعد عقد جلسة استماع، ورغم ذلك فإن القرار يمكن الاستئناف ضده أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال الفيفا “لجنة الاستئناف مقتنعة بشكل مريح بأن السيد روبياليس تصرف بطريقة تخالف المبادئ المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الفيفا للانضباط أثناء نهائي كأس العالم للسيدات وبعده”.

وأضاف الفيفا أن روبياليس تلقى إخطارا بالقرار.

واستقال روبياليس (46 عاما) من منصبه في سبتمبر الماضي قائلا إنه لم يعد من الممكن الدفاع عن مقعده في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وذلك بعد أن رفض في وقت سابق التنحي عن منصبه رغم الضغط من اللاعبات والسياسيين والجماعات المناصرة للمرأة.