جنوب افريقيا: ‘قرار العدل الدولية نصر حاسم.. ولكن هذا ما كنا ننتظر..’

رحّبت حكومة جنوب أفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على الاحتلال قائلة إنها كانت تود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

واعتبرت أن الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني مضيفة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.

وأكدت الحكومة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعته إلى عدم فقدان الأمل مطالبة الاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي وبتطبيق وقف إطلاق النار في غزة ولو بطريقة غير مباشرة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت أنه على الاحتلال اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة فورا.

الجزيرة