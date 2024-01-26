عاجل/ “اكستازي” و”كوكايين”: تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات بين أحياء العاصمة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني بالاحتفاظ بعشرة أشخاص انخرطوا في شبكة خطيرة لترويج الأقراص المخدرة والكوكايين بين سيدي حسين السيجومي وحدائق المنزه حيث تم حجز أكثر من 15000 قرص مخدر من نوع أكستازي الباهظ الثمن.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وفي اطار تعقب شبكات ترويج المخدرات، وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني معلومات مفادها وجود شبكة خطيرة للغاية تضم عديد الأشخاص الذين اندمجوا في مجال الترويج.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 تحركت وحدات الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بقوة ونفذت سلسلة مداهمات شبه متزامنة بجهات الجيارة بسيدي حسين السيجومي والعقبة وحدائق المنزه مما أسفر عن ضبط وايقاف عشرة مشتبه بهم وحجز أكثر من 15000 قرص مخدر من نوع أكستازي الباهظ الثمن حيث يباع الواحد فقط مقابل 70 دينارا، بالاضافة الى أكثر من 300غرام من الكوكايين وعدد 3 ميزان الكتروني وعدد من السيارات الفاخرة ومبلغ مالي قدره حوالي 45 ألف دينارا وترسانة من الأسلحة البيضاء ودراجة نارية باهظة الثمن.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين العشرة وادراج أربعة عناصر آخرين في التفتيش والمساعي حثيثة لالقاء القبض عليهم.