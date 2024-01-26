من سجن المرناقية: منذر الونيسي يُطالب بعرضه على طبيب أعصاب

قالت رحمة العبيدي، زوجة منذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، والموقوف في ما يعرف بقضية “التسريبات”، إنه قد تم نقل زوجها الأسبوع الفارط إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة أين تم إخضاعه الى “سكانار” وتخطيط دون عرضه على طبيب مختص أو الكشف عنه.

وأضافت العبيدي، في تصريح لموقع “كشف” أن الحالة الصحية لزوجها متدهورة وهو يطالب بعرضه على طبيب مختص في الأعصاب، مشيرة الى أنه لم يتم توفير العلاج والأدوية اللازمة له، وفق تعبيرها.

وذكرت العبيدي ان منذر الونيسي قد تعرض الى جلطة قلبية بعد إضراب الجوع الذي خاضه والذي تطلب قيامه ببعض الفحوصات الطبية لكن وقع تباطئ وتراخي في إجراء هذه التحاليل مما أدى لتدهور حالته الصحية حيث أصبح غير قادر على تحريك ساقه اليسرى، وفق تعبيرها.