وزير النقل: سنتصدّى لكل من يحاول تعطيل مشروع الخط D من شبكة RFR

أشرف وزير النّقل ربيع المجيدي عشية اليوم الجمعة 26 جانفي 2024، على جلسة عمل خصصت لمتابعة إنجاز مشروع الخط D للشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس المدينة والقباعة تناولت بالدرس مختلف الملفات الفنية والقانونية والمالية والإدارية ذات الصلة.

وأكّد وزير النّقل على ضرورة التسريع في الإنتهاء من الأشغال لوضع هذا الخط على ذمة المواطنين معتبرا هذا الخطّ الحل الأمثل والأنجع لاستيعاب الطلب المتزايد في المناطق التي يعيش متساكنوها معضلات في التنقّل جراء تقلص العرض في مقابل الكثافة السكنية المتصاعدة.

وشدّد الوزير، حس بلاغ الوزارة، على حسن التنسيق مع الجهات المعنية والتدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بمختلف جوانب هذا المشروع الهام، لتفادي أي إشكاليات طارئة، مؤكّدا أن الوزارة ستتصدّى لكل من سيحاول تعطيل إنجاز المشروع والذي يعدّ تعطيلا للمصلحة العامة.