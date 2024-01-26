أبرز الملفات المطروحة في الاجتماع الثالث للجنة تسريع انجاز المشاريع العمومية

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم الجمعة 26 جانفي 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العموميّة، وذلك بحضور وزير الداخلية، ووزيرة المالية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير الصحة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التجهيز والاسكان، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزيرة البيئة.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2023 حيث تمّ تسجيل:

حلّ الإشكاليات المتعلّقة بتوفير التمويلات الضرورية لتنفيذ مشروع بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة والانطلاق في إنجاز المراحل الأولى من المشروع الذي كان معطّلا منذ سنة 2016.

تسوية وضعية العائلات المنتصبة بالعقارات اللاّزمة لاستكمال إنجاز مشروع سدّ خزّان السعيدة.

استئناف أشغال مشروع سدّ القلعة الكبرى من قبل الشركة المكلفة “سوماتراجات” (SOMATRA-GET ) خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري 2024.

الانتهاء من إتمام التصورات النهائية لمشروع تهيئة سبخة بن غيّاضة بالمهديّة قبل تاريخ 15 فيفري 2024.

كما تمّ خلال هذا الاجتماع عرض تقدّم انجاز جملة من المشاريع المتعلّقة بقطاع الشباب والرياضة وخاصّة المنشآت الرياضية .

وتمّ في هذا الإطار التأكيد على الإسراع في تهيئة جملة من المشاريع من بينها التعهد بالتعجيل في صيانة “المسبح البلدي بالبلفيدير” مع المحافظة على طابعه المعماري الأصلي.