منوبة: تفاصيل الاحتفاظ بستة اشخاص من اجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والسرقة..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم بالاحتفاظ بستة اشخاص ، منهم ثلاثة موظفين بشركة وصاحبا مستودع شراء خردة بحي الشباب بدوار هيشر وحارس ، وذلك من اجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والسرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك، وفق ما ورد في بلاغ للنيابة العمومية. .

وياتي قرار الاحتفاظ اثر مسح ارشادي ومراقبة مستمرة للمستودعات والمحلات حيث ووردت معلومات عن تعمد صاحب ثلاث مخازن مختصة في شراء الخردة، سرقة كميات من مسروق تابع لمخازن احد المغازات الكبرى الكائنة بجهة الشرقية، وشركات مختلفة، متمثلة في كمية من بقايا الاليمنيوم والنحاس والاينوكس ونوافد اليمنيوم ومحركات ثلاجات ومراوح مبردات كبرى، وتحميل المسروق على متن شاحنة ثقيلة في عدة مناسبات تابعة للمغازة نفسها.

وبناء على تلك المعلومات أذنت النيابة العمومية بمباشرة محضر عدلي في الغرض عهدت به فرقة الأبحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، والتي أجرى أعوانها التحريات والأبحاث اللازمة، حول الشبكة المختصصة في سرقة المعادن القديمة المستعملة، والتي قادت الى إثبات ضلوع حارس المغازة في العملية ،الذي اعترف بدوره بتورط البقية معه ومنهم مدير المخازن، حيث تم الاحتفاظ بها الى جانب صاحبي مخزني خردة.