عاجل/ وفاة عون أمن دهسا بسيارة



توفى فجر اليوم السبت عون الأمن الذي دهسته ليلة السبت الماضي سيارة، حسبما افادت به اذاعة الديوان نقلا عن مصدر امني.

وتتمثل الحادثة في تعرض عون أمن تابع لمركز جرزونة إلى عملية دهس وهو بصدد تقديم المساعدة رفقة زميله لامراة تعطلت سيارتها حيث كانت سيارة تسير بسرعة جنونية وحين حاول إيقافها صدمته ولاذت بالفرار حسب تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والمساعد الأول لو كيل الجمهورية سيف الدين العبيدي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيقاف السيارة بعد وقت وجيز وإيقاف السائق وصديقه وهما شابان تبين أنهما في حالة سكر مضيفا أنه بعد وفاة العون سيتم توجيه تهم القتل مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك للموقوفين .