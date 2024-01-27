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سبيطلة: ضبط 46 شخصا مفتّش عنهم وحجز بنادق ومخدرات وسيارات

2024/01/27 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أسفر عمل أمني موجه بمرجع نظر منطقة الحرس الوطني بسبيطلة بمشاركة كافة اختصاصات إقليم القصرين عن ضبط 46 نفر مفتش عنهم من بينهم نفر محل 18 منشور تفتيش ونفر محل 06 مناشير تفتيش واخر محل 05 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا حق عام ومجموعة صادرة فيها أحكام سجنية.
كما تم حلال نفس العملية، وفق بلاغ للادارة العامة للحرس الوطني اليوم السبت 27 جانفي 2024، حجز 05 بنادق صيد بدون رخصة ومنظار نهاري وإيقاف 05 سيارات مفتش عنها وحجز 08 دراجات نارية بدون وثائق.
هذا وقد تمكنت الوحدات الإستعلماتية بسبيطلة بعد نصب كمين، من ضبط شخصين من ذوي السوابق في ترويج المخدرات وبحوزتهما 10 صفائح من مادة القنب الهندي.

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