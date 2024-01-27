غرباء يعتدون على حارس وتلميذ بهذا المعهد الثانوي



تعطلت الدروس منذ صبيحة أمس الجمعة بالمعهد الثانوي بمنوبة (حي البرتقال )، اثر دخول الاطار التربوي والإداري، في إحتجاج تنديدا بالإعتداء على حارس المؤسسة وتلميذ، من قبل غرباء عن المؤسسة التربوية، بإستعمال آلة حادة، وتكرر إستباحة حرم المؤسسة في أكثر من مناسبة من قبل منحرفين، وفق تصريح كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي شكري حسني ” لوات” اليوم السبت

واوضح حسني ان الاساتذة، أوقفوا الدروس إحتجاجا على الإعتداء على حارس المؤسسة من قبل غرباء، وذلك أثناء دفاعه عن تلميذ إستنجد به، وطالبوا بمزيد تامين محيط المؤسسة وحماية التلاميذ من المنحرفين، مشيرا إلى تحول خلاف بين حيين سكنيين بالمنطقة، إلى محيط المؤسسة، وهو خلاف تورط فيه تلاميذ.

وأضاف أن الإدارة، تقدمت بشكاية في الغرض إلى الجهات الأمنية، كما إنعقدت اليوم جلسة بالمؤسسة التربوية بإشراف المندوبة الجهوية للتربية نعيمة سبلاوي وأعضاء النقابة والأساتذة للنظر في الوضعية، وعرض مطالبهم الأساسية ومنها تامين المؤسسة.

كما طالب المحتجون، بإعادة قاعة المراجعة التي تم استغلالها الموسم الدراسي الحالي للتدريس، والتي كانت تحمي التلاميذ من مخاطر البقاء خارج المؤسسة في اوقات الفراغ، مع الإسراع في بناء القاعتين المبرمجتين، وتدعيم المؤسسة بمزيد الاعوان، بالاضافة الى تكثيف الدوريات الامنية بمحيط المؤسسة، وغلق الأبواب الخارجية بماوى السيارات والذي يساهم بشكل كبير في استباحة المؤسسة من قبل المنحرفين، فضلا عن الأبواب الداخلية، والسماح للتلاميذ فقط بالدخول، واعتبر ان تحقيق هذه المطالب العاجلة هو شرط استئناف الدروس بداية الأسبوع المقبل.

وتدخلت وحدات الامن الوطني فور حدوث الحادثة، وتم الاستماع إلى التلاميذ، وجلب عدد من المشتبه بهم ومنهم تلاميذ للتحري حول مدى تورطهم