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الأولى من نوعها: نجاح أوّل عملية جراحية لاستئصال ورم من دماغ مريضة وهي في حالة يقظة

2024/01/27 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع, ملفات

تمكن فريق طبي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير من استئصال ورم من دماغ مريضة وهي في حالة يقظة باعتماد طريقة حديثة في التخدير حسب ما أفاد به (وات)، السبت، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي فطومة بورقيبة مهدي درمول.
وقال درمول ان العملية، التي أجريت على فتاة عمرها 17 سنة، تمت باعتماد تقنية جراحة حديثة يكون فيها المريض في حالة يقظة بما يسمح من تفادي حدوث شلل نصفي بعد استئصال الورم.

الاولى من نوعها
وبين ان هذه التقنية اتاحت التواصل مع المريضة، ومساعدة الطاقم الطبي بتحريك يدها وساقها اليسرى. كما تمت الاستعانة بآلات عصرية تحفزية خلال التدخل الجراحي لتحديد الأعصاب التي تتحكم في اليد والرجل وبالتالي تفاديها والقيام باستئصال الورم بشكل آمن حسب رئيس القسم الذي اكد ان مصحة خاصة قامت بتقديم التجهيزات مجانا.
وقال ان “العملية، الأولى من نوعها في مؤسسة صحية عمومية، قد تواصلت الى اكثر من 5 ساعات بمشاركة حوالي 12 إطارا طبيا وشبه طبي من المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة ومن مصحة خاصة لها خبرة مشيرا الى انها فرصة لتكوين قرابة 10 من أطباء التبنيج الشبان”.

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