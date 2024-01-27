القبض على 46 شخصا مفتشا عنهم وحجز بنادق صيد دون رخصة وسيارات مسروقة..

أسفرت حملة أمنية استثنائية نفذتها، اليوم السبت، وحدات أمنية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، مدّعمة بوحدات إقليم الحرس بالقصرين، عن القبض على 46 شخصا مفتشا عنهم، تعلقت بأحدهم 18 منشور تفتيش من أجل السرقة والسلب بالقوة وجرائم مخدرات.

كما أسفرت الحملة عن حجز 5 بنادق صيد دون رخصة و5 سيارات مفتش عنها و8 دراجات نارية دون وثائق، إضافة إلى ضبط شخصين من ذوي السوابق وبحوزتهما 10 صفائح من القنب الهندي وفق معتمد سبيطلة، حاتم الرياحي.

وأكد الرياحي، في تصريح إعلامي، أن الحملات الأمنية الموسعة متواصلة بكامل مرجع نظر معتمدية سبيطلة في سبيل تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام، والحدّ من مختلف اشكال الجرائم بالمنطقة وبمحيط المؤسسات التربوية، وبث الطمأنينة في صفوف المواطنين، وفق تعبيره.