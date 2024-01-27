غرباء يعتدون على حارس وتلميذ بهذا المعهد الثانوي

“كان” كرة اليد: تونس تنتهي مشاركتها في المركزي الثالث

الطاهري يُبدي موقفه من التعيينات الجديدة صُلب الحكومة

سبيطلة: ضبط 46 شخصا مفتّش عنهم وحجز بنادق ومخدرات وسيارات

كاس الامم الافريقية 2023+1 : المنتخب الانغولي يفوز على نظيره الناميبي 3-صفر ويصعد الى دور الثمانية

2024/01/27 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

تاهل المنتخب الانغولي الى الدور ربع النهائي لكاس الامم الافريقية لكرة القدم 2023+1 المقامة حاليا بكوت ديفوار اثر فوزه على نظيره الناميبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت اليوم السبت بملعب السلام بمدينة بواكي لحساب الدور ثمن النهائي.

وجاءت ثلاثية المنتخب الانغولي بواسطة جيلسون دالا في الدقيقتين 38 و42 ومابولولو في الدقيقة 66.

واكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعد اقصاء حارس المنتخب الانغولي نيبلو في الدقيقة 17 والمدافع الناميبي لوبيني هوكونغو في الدقيقة 40.

وسيلاقي المنتخب الانغولي في الدور ربع النهائي المقرر يوم 2 فيفري المقبل المتاهل من المواجهة التي ستجمع بين المنتخب النيجيري ونظيره الكاميروني المبرمجة اليوم السبت على ملعب فيليكس هوفوات بوانيي بابيدجان بداية من الساعة التاسعة ليلا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn