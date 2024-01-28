بداية من 1 فيفري: هذه الدولة تعتمد نظام 4 أيام عمل في الأسبوع مع المحافظة على الأجر الكامل..

أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأنه اعتبارا من 1 فيفري، ستبدأ ألمانيا اختبار نظام أربعة أيام عمل في الأسبوع وسط أزمة تعصف في سوق العمل.

وقالت الوكالة أن السلطات الألمانية ستحول حوالي 45 شركة إلى هذا النظام من العمل، وسيتم الحفاظ على رواتب الموظفين.

وأضافت: “البرنامج الذي يستمر 6 أشهر، ويبدأ في 1 فيفري، سيمنح مئات الموظفين يوم إجازة إضافي كل أسبوع مع الحفاظ على الأجر الكامل”.

ونتيجة لهذه الدراسة، من المخطط معرفة ما إذا كانت النقابات العمالية على حق في أن “أسبوع الأربعة أيام عمل” يمكن أن يجعل الموظفين ليس فقط “أكثر صحة وسعادة”، ولكن أيضا أكثر إنتاجية.