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ارتفاع أسعار النفط العالمية..

2024/01/29 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين واحدا بالمئة، بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود بعد أن أصاب صاروخ ناقلة وقود تديرها شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية في البحر الأحمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض مع استمرار إصلاح العديد من المصافي، بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.

وعلت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا إلى 84.38 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار.. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا إلى 78.79 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد صعدا للأسبوع الثاني على التوالي، واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة الماضي، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا، في حين عزز النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.

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