عاجل/ دعفوس يحذر: النزلة الموسمية ستسجل ذروتها خلال هذا الشهر..

أفاد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور رياض دغفوس، اليوم الإثنين، بأنّ الإصابات بفيروس النزلة الموسمية من المتوقع أن تُسجّل ذروتها خلال شهر فيفري المقبل.

وأضاف دغفوس، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن الحالة الوبائية لفيروس كورونا مستقرة حاليا في تونس، مُشدّدًا على أن أعراض النزلة الموسمية وفيروس كورونا متشابهان ويصعب التفرقة بينهما.

ودعا الدكتور رياض دغفوس المواطنين إلى مواصلة العمل بالإجراءات الوقائية اللّازمة المتعلّقة بالبروتوكولات الصحية والاقبال على التلقيح ضد النزلة الموسمية خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.