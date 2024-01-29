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ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة..#خبر_عاجل

2024/01/29 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الإثنين، إن 122 صحفيا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 115 يوما.

واستشهد الصحفي محمد عطا الله في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والصحفي عصام اللولو الذي ارتقى مع عدد من أفراد أسرته في قصف الاحتلال لمنزله في مدينة غزة.

ونعى الإعلام الرسمي الفلسطيني أحد مؤسسي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الشهيد اللولو، مؤكدا أنه “سيتابع جرائم اغتيال الصحفيين في قطاع غزة، الذين بلغ عددهم حتى الآن 122 شهيدا، عبر التوجه إلى المحاكم الدولية، والمنظمات والمؤسسات الأممية والحقوقية الدولية، والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه”.

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