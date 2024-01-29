براغا البرتغالي يتعاقد مع لاعب وسط باريس سان جرمان على سبيل الإعارة

أعلن نادي براغا البرتغالي لكرة القدم اليوم، التعاقد مع لاعب وسط باريس سان جرمان شير ندور على سبيل الإعارة حتى جوان القادم.

وبذلك، يعود اللاعب الى البطولة البرتغالية التي غادرها في جويلية 2023 باتجاه سان جرمان قادما من بنفيكا بعقد لخمسة أعوام.

بدأ ندور، المتوج في جويلية الماضي بكأس أوروبا دون 19 عاما مسيرته في مالطا مع بريشيا في 2009 ثم انتقل الى أتالانتا في 2013 ومنه الى بنفيكا في 2020 حيث وقع على أول عقد احترافي، ثم خاض في مارس 2023 مباراته الاولى مع الفريق الاول ضد فيتوريا دي غيمارايش في طريقه لإحراز لقب البطولة البرتغالية في نهاية الموسم.

ر/حسني