اختناق عائلة من ثلاثة افراد بغاز الإستحمام..

انقلاب سيارة ببوسالم..وهذه حصيلة الجرحى..

عاجل/ دعفوس يحذر: النزلة الموسمية ستسجل ذروتها خلال هذا الشهر..

جريمة قتل شنيعة تهز هذه المنطقة..والسبب صادم..!!

الركراكي: خروج مصر من الـ”كان” لا يهمني.. ولا نلعب من أجل راية العرب

2024/01/29 أهم الأخبار, رياضة

تحدث مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، عن خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية.
وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: “خروج منتخب مصر من البطولة لا يهمني، صحيح هم أشقائنا وشعرنا بالحزن لأجلهم، لكن منتخب مصر مثله مثل الكونغو”.
وأضاف: “ما يهمني هو المغرب وشخصيا لا أفكر في تلك القضية المتعلقة باللعب من أجل راية العرب، نحن نلعب من أجل المغرب”.
ويواجه منتخب المغرب نظيره جنوب أفريقيا، في العاشرة مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn