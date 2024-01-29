الركراكي: خروج مصر من الـ”كان” لا يهمني.. ولا نلعب من أجل راية العرب

تحدث مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، عن خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: “خروج منتخب مصر من البطولة لا يهمني، صحيح هم أشقائنا وشعرنا بالحزن لأجلهم، لكن منتخب مصر مثله مثل الكونغو”.

وأضاف: “ما يهمني هو المغرب وشخصيا لا أفكر في تلك القضية المتعلقة باللعب من أجل راية العرب، نحن نلعب من أجل المغرب”.

ويواجه منتخب المغرب نظيره جنوب أفريقيا، في العاشرة مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023.