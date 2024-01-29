أحدهم يستهدف المؤسسات التربوية: الاطاحة بـ4 مروجين مخدرات في منوبة

تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة من إلقاء القبض على 3 أشخاص من بينهم عنصرين إجراميين خطيرين مفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام، أحدهما صادر في شأنه 12 منشور تفتيش وحكم سجني بأكثر من 15 سنة، وتم حجز لديهم 56 قرصا مخدر، قطع من مخدر القنب الهندي ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج .

و في سياق متصل تمكنت الوحدات الإستعلاماتية بالمنطقة المذكورة من ضبط مروج مخدرات وحجز لديه 19 قرصا مخدر كان ينوي ترويجها بمحيط المؤسسات التربوية .

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وفق بلاغ للادارة العامة للحرس الوطني.