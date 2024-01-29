مُفزع/ حوالي 100 متوفى أو مفقود في البحر المتوسّط خلال أقل من شهر!

عاجل/ صفاقس: القبض على 18 منظما ووسيطا في عمليات “حرقة”

سعيّد من روما: “الكل يريد أن يكون قاطرة ودول افريقيا عربات مجرورة.. لكننا اليوم نلتقي بفكر جديد”

مدير الصحة بصفاقس: “مئات الولادات لأمهات أفارقة من جنوب الصحراء تُثقل كاهلنا”

أحدهم يستهدف المؤسسات التربوية: الاطاحة بـ4 مروجين مخدرات في منوبة

2024/01/29 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة من إلقاء القبض على 3 أشخاص من بينهم عنصرين إجراميين خطيرين مفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام، أحدهما صادر في شأنه 12 منشور تفتيش وحكم سجني بأكثر من 15 سنة، وتم حجز لديهم 56 قرصا مخدر، قطع من مخدر القنب الهندي ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج .
و في سياق متصل تمكنت الوحدات الإستعلاماتية بالمنطقة المذكورة من ضبط مروج مخدرات وحجز لديه 19 قرصا مخدر كان ينوي ترويجها بمحيط المؤسسات التربوية .
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وفق بلاغ للادارة العامة للحرس الوطني.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn