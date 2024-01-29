البنك المركزي يمنع البنوك من الترفيع في تسعيرة 6 عمولات لفائدة هؤلاء..



أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الإثنين 29 جانفي 2024، منشورا لمراجعة تسعيرة 6 عمولات بنكية يستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي الدخل الشهري الصافي الذي لا يتجاوز 1500 دينار.

ويهدف هذا المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، الذي أصدره البنك على موقعه الرسمي، إلى مكافحة الإقصاء المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية تماشيا مع الجهود الوطنية ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة.

ويشمل على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية ومعاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال الدفع.

وذكر البنك المركزي أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعيرة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2024، مع ضرورة التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.