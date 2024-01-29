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عاجل/ الاحتلال الصهيوني يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية..

2024/01/29 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الإثنين، مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس، شرقها بالضفة الغربية.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها عدة جرافات، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وتوجهت نحو دوار العليمي (المحاكم)، وشارع السكة، وصولا إلى مخيم نور شمس.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية نحوه، وأعلنت حظر التجوال فيه، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، فيما عملت جرافات الاحتلال على تجريف وتخريب البنية التحتية عند مدخل المخيم، وفي حارتي العيادة والدمج، كما أغلقت شارع المقبرة من المقطع الواصل مع شارع السكة، وسط سماع إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.

وأفاد مواطنون من داخل المخيم بحدوث تشويش على شبكات الاتصالات والانترنت، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال.

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