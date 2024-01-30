هام/وزير الشؤون الاجتماعية يكشف تفاصيل النظام الجديد للقروض من الـcnss والـ”cnrps”..

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية سيشرع يوم 1 فيفري 2024 في قبول مطالب الاقتراض من منظوريه في نطاق النظام الجديد للقروض المعلن عنه مؤخرا

وأكد وزير الشؤون الإجتماعية في حوار لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن مطالب الإقتراض ستودع في المراكز الجهوية للصندوق التي تقوم بتجميع المطالب واحالتها إلى الإدارة المركزية للصندوق التي تتولى دراسة المطالب وإسناد الموافقة الأولية في أجل أسبوع واحد من تاريخ إيداع مطلب الإقتراض في المكتب الجهوي للصندوق

واوضح الزاهي أنه يتم إيداع مطلب الاقتراض بعد تعمير جملة من الوثائق التي بإمكان المنخرط سحبها عن بعد عبر منظومة إلكترونية أحدثت للغرض.

وتابع وزير الشؤون الإجتماعية أنه بعد دراسة المطالب على مستوى الإدارة المركزية للصندوق الوطني وإسناد الموافقة الأولية سيتم رفع الملفات إلى لجنة صلب وزارة الشؤون الإجتماعية تتولى منح الموافقة النهائية في أجل أسبوع واحد وبذلك لن تتجاوز مختلف المراحل من تقديم مطلب الإقتراض إلى الموافقة النهائية أجل اسبوعين إثنين بالنسبة لكل المطالب المستوفية للشروط.

وأعلن الزاهي في نفس السياق أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيشرع في تطبيق النظام الجديد للقروض الإجتماعية بداية من 1 أفريل 2024.