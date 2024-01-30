هام/ لحوم حمراء مستوردة خلال شهر رمضان وهكذا سيكون سعرها..#خبر_عاجل

أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم الحمراء صلاح الدين فرشيو تسجيل نقص في الخرفان هذه السنة جراء قلة الامطار وهو ما سينتج عنه نقص في اللحوم الحمراء بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

وبين المصدر ذاته انه تفاديا لتسجيل نقص في التزود خلال شهر رمضان قدمت شركة اللحوم مطلب لوزارة التجارة من اجل استيراد لحوم حمراء مبردة وقد وافق عليه الوزارة.

واشار انه من المنتظر وريد لحوم من اسبانيا او ارلاندا لان لحومهم جيدة جدا وحلال وذلك بهدف تعديل السوق.

وبخصوص السعر كشف صلاح الدين فرشيو في تصريح لاذاعة موزاييك ان السعر سيكون يين 33 و35 دينارا.