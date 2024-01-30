عاجل/ هذه نسب الفائدة الموظفة على القروض من الصناديق الاجتماعية..

أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أنه تجسيما لأهداف النظام الجديد للقروض بوصفه خطوة هامة بإتجاه إرساء الدولة الإجتماعية سيتم تطبيق نسب فائدة تفاضلية حيث ستسند القروض الشخصية بنسبة فائدة لا تتعدى 8.25 بالمائة وهو ما يمثل نسبة الفائدة المديرية زاد ربع نقطة فقط.

وأضاف وزير الشؤون الإجتماعية في حوار لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أنه بالنسبة للفائدة الإجمالية التي ستوظف على قروض السيارات فتعادل نسبة الفائدة المديرية زائد نقطتين أي 10 بالمائة.

وأكد وزير الشؤون الإجتماعية بخصوص نسبة الفائدة التي ستوظف على قروض السكن أنه سيتم ضبطها بمقتضى أمر سيصدر خلال الأيام القادمة وذلك نظرا لخصوصية هذا الصنف من القروض الذي يستخلص على مدة طويلة ولاحظ في المقابل أن المنخرط بإمكانه اختيار مدة سداد قرض السكن التي ستتراوح بين 10 و20 سنة.

كما أكد الوزير أنه في كل الأحوال ستخضع الحزمة الجديدة للقروض الإجتماعية لنسبة الفائدة القارة وهو ما يعفي المنخرط من تحمل أي زيادة في نسبة الفائدة المديرية.