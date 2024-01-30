عاجل/ قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين..وعشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى..

اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية، فيما اقتحم عشرات المستعمرين باحات المسجد الأقصى بمدينة “القدس”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم،الثلاثاء خمسة فلسطينيين من الخليل وقلقيلية، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

من ناحية أخرى، اقتحم مستعمرون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول، مما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.