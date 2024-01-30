عاجل/ فتح باب الترشّح لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

قرر المكتب الجامعي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024، فتح الباب للراغبين في تدريب المنتخب الوطني لتقديم ترشحاتهم، على أن تتولى اللجنة التي تقرر تكوينها في الغرض، النظر في ملفات الترشحات ثم رفع مقترحاتها إلى المكتب الجامعي القادم.

وتتكون اللجنة من كل من:

بلحسن مالوش

مختار ذويب

نجيب غميض

خالد بدرة

عماد بن يونس

وممثل عن ودادية المدربين

وللتذكير فإن تكليف كل من منتصر الوحيشي وأنيس البوسعيدي، سيكون لفترة وقتية وهي قيادة المنتخب الوطني في الدورة الدولية الودية في شهر مارس القادم.

وكان قد تم تكليف الوحيشي والبوسعيدي بقيادة المنتخب مؤقتا، بعد انسحاب المدرب السابق جلال القادري، إثر فشل المنتخب الوطني في العبور الى الدور الثاني من كاس افريقيا لكرة القدم المنتظمة حاليا في الكوت ديفوار، وذلك في ظل مردود وُصف بالهزيل من قبل منتخب النسور.