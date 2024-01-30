وزارة الأسرة والمرأة والطفولة تعلن عن بشرى سارة لهؤولاء..

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء، عن تسليم 93 امرأة من ضحايا العنف أمهات ل240 طفلا إشعارات بالموافقة على منحهم تمويلات ومساعدة بالتجهيزات لإقامة مشاريع اقتصادية انتاجية في إطار برنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به.

وقالت الوزيرة، في كلمة ألقتها بالمناسبة بحضور العديد من المنتفعات، إن تسليم مواطن الرزق لفائدة 93 منتفعة، هي دفعة أولى في إطار برنامج “صامدة” الرامي الى “تعزيز صمود المرأة وجعلها أكثر قوة للخروج من دائرة العنف” بمساعدات مالية وتقنية لأقامة مشاريع إنتاجية خاصة تمكنها في الاجمال من وضع حد لحالة الهشاشة الاجتماعية بسبب البطالة أو العمل الموسمي التي تعد سببا من أسباب تعرضهن للعنف، في إطار سياسة الحكومة المرتكزة على إيجاد الحلول الاقتصادية لهشاشة بعض الفئات الاجتماعية.

وأضافت الوزيرة إن “وجود نساء خارج الدورة الاقتصادية يعرضهن للعنف” وأن 60 بالمائة من ضحايا العنف بين النساء في حالة بطالة أو ليس لهن عمل قار، مشيرة الى أن المنتفعات اللاتي تسلمن اليوم الإشعارات بالحصول على التمويل مسجلات على خط 1899 المخصص لتلقي الإشعارات بالتعرض للعنف.

وأشارت الى أن المواقفة على التمويل والمساعدة بالتجهيزات تمت بعد بحث اجتماعي ودراسة لملفات المترشحات من قبل لجنة القيادة لبرنامج “صامدة” بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ونتج عنها تأخير في موعد تسليم الاشعارات وقبول 93 ملفا من بين 500 لتوفر الشروط فيها وقابليتها للديمومة.

ومن ناحيتها، قالت المسؤولة عن برنامج مناهضة العنف ضد المرأة في الوزارة ومنسقة برنامج “صامدة” حنان البنزرتي إن المشاريع التي حصلت على تمويل الوزارة والمساعدة بالتجهيزات تغطي أغلب ولايات الجمهورية والعديد من القطاعات الخدماتية والسياحية والصناعية التقليدية والصناعية التكنولوجية والفلاحية.

وأضافت إن المنتفعات لهن شهادات تثبت تعرضهن للعنف ومضمنة في ملفات ترشحهن للتمويل والتجهيز.

وأفادت المسؤولة عن الادارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بن عياد أن المنتفعات بالمساعدة لاقامة المشاريع الخاصة قدمن من 17 ولاية من الشمال والوسط والجنوب وأن أعمارهن تتراوح بين 20 و60 سنة والمعدل العام للعمر هو 37 سنة والمستوى التعليمي يتراوح بين دون التحصيل الدراسي الى المستوى الجامعي.

وأفاد وزارة الاسرة في بلاغ لها بأن الاعتمادات المخصصة لهذه الدفعة تفوق 1 مليون دينار. ولم تكشف الوزيرة في كلمتها عن قيمة التمويل والتجهيز لكل منتفعة من المنتفعات ال93، مشيرة الى أنها تلقت 344 مطلبا جديدا لتمويل مشاريع في إطار برنامج “صامدة”.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد أعلنت عن برنامج “صامدة” في مارس 2023 ضمن عدة برامج أخرى لرعاية المرأة والأسرة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.