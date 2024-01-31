عاجل/ إعلام أمريكي: واشنطن تدرس “اعترافا دوليا محتملا” بالدولة الفلسطينية

قال موقع “أكسيوس”، الأربعاء، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من المسؤولين في وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف أميركي ودولي محتمل بالدولة الفلسطينية بعد نهاية الحرب في غزة.

وأوضح “أكسيوس”: “لعقود من الزمن، كانت سياسة الولايات المتحدة هي معارضة الاعتراف بفلسطين كدولة سواء على المستوى الثنائي أو في مؤسسات الأمم المتحدة، والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية لا ينبغي أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

وتابع: “تربط إدارة بايدن التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بإنشاء مسار لإقامة دولة فلسطينية كجزء من استراتيجيتها بعد نهاية الحرب”.

ومن بين الخيارات المطروحة للتحرك الأميركي المحتمل، يوضح “أكسيوس”:

الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين.

عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة

تشجيع الدول الأخرى على الاعتراف بفلسطين.

وتعليقا على هذا التقرير، قالت الخارجية الأميركية: “نسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ونبحث في عدة خيارات لفعل ذلك”.

وأضافت: “ندعم إقامة دولة فلسطينية وسياستنا لم تتغير في هذا الشأن”.